Rajasthan : पाली-जालोर जिलों के किसानों के लिए खुशखबर, ₹24.69 करोड़ से होगा जवाई नहरों का कायाकल्प, मिलेगी ये सुविधा

जवाई बांध परियोजना का निर्माण वर्ष 1957 में पूरा हुआ था। वर्तमान में इसकी नहर प्रणाली से पाली और जालोर जिलों के 57 गांवों में 38,671 हेक्टेयर कमांड एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इनमें पाली जिले के 33 गांवों का 25,825 हेक्टेयर और जालोर जिले के 24 गांवों का 12,845.60 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र शामिल है। इससे करीब 38,600 कृषक परिवार लाभान्वित होते हैं।