Dausa Crime : जहां उप कोषाधिकारी पति ने जान दी, उसी कमरे में मिला पत्नी का शव, आखिर 3 लोगों ने क्यों दी अपनी जान?

बता दें कि सूचना मिलते ही महवा थाना पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला था। मनोज मीणा ने अपने पिता के नाम लिखे नोट में भुसावर नायब तहसीलदार अरुण मीणा और सोनू मीणा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। सोनू मीणा शीतल का भाई है और अरुण मीणा रिश्तेदार है। मृतक के पिता ने बताया कि शीतल मीणा के परिजनों ने उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भुसावर नायब तहसीलदार अरुण मीणा गुरुवार को मनोज मीणा से मिलने आया था। इस दौरान धमकाया भी था। जिसके चलते बेटा मनोज मीणा डिप्रेशन में था और उसने देर रात महवा स्थित घर पर अपनी जान दे दी। अब इसी सीरीज में मनोज कुमार मीणा की पत्नी पिंकी मीणा का शव घर पर मिला।