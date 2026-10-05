Rajasthan : अब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा अविलंब होना चाहिए : अशोक गहलोत

सवाल- राहुल गांधी जी ने फॉर्म नंबर 6 में बदलाव को लेकर ट्वीट किया है और इन दिनों चुनाव आयोग पर लगातार कई आरोप लग रहे हैं। आप इस पूरी स्थिति को किस तरह देखते हैं?

जवाब- देखिए, एक दौर था जब भारतीय निर्वाचन आयोग की साख न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित थी। दुनिया के कई देशों में जब चुनाव होते थे, तो भारतीय निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन और सहयोग लिया जाता था। दुर्भाग्य से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आने के बाद जिस प्रकार मिलीभगत से फैसले लिए गए, उसने आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वोटों की चोरी हो रही है और SIR गलत हो रहा है, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया।