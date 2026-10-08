मौसम विभाग का 9 से 22 अक्टूबर तक का पूर्वानुमान, राजस्थान में 4 दिन बारिश और 40 KMPH की गति से हवा चलने की संभावना

Weather Update : मौसम विभाग ने 9 से 22 अक्टूबर तक के मौसम का पूर्वानुमान (FORECAST) जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम राजस्थान और आस-पास के क्षेत्र पर एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके असर से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं और आस-पास के जिलों में 10-11 अक्टूबर को मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। 13 और 14 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आस-पास के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है।