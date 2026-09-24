करौली सरपंच आरक्षण सूची: जानिए आपकी ग्राम पंचायत में किस वर्ग का बनेगा सरपंच

मंडरायल पंचायत समिति सभागार में आरक्षण लॉटरी की पर्ची निकलवाते, पर्ची दिखाते तथा मौजूद अधिकारी कर्मचारी और आमजन।
Karauli Sarpanch Reservation Lottery List: पंचायती राज चुनाव के तहत गुरुवार को करौली जिले की 11 पंचायत समितियों की कुल 309 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए लॉटरी निकाली गई। संबंधित उपखंड मुख्यालयों पर रिर्टनिंग अधिकारी की उपस्थिति में हुई लॉटरी प्रक्रिया के साथ ही ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है।
आरक्षण निर्धारण के बाद अब गांवों में चुनावी समीकरण भी बदलने लगे हैं और संभावित दावेदार अपने-अपने स्तर पर तैयारियों में जुटेंगे। लॉटरी के बाद किस ग्राम पंचायत में कौनसा आरक्षण रहेगा, यह तय होने से लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे दावेदारों के सामने अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। आरक्षित सीटों पर संबंधित वर्ग के संभावित उम्मीदवार सक्रिय होंगे, जबकि अनारक्षित सीटों पर विभिन्न वर्गों के दावेदारों के बीच मुकाबले की जमीन तैयार होगी।
आरक्षण तय होने के साथ ही गांवों में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हुआ है। ग्राम पंचायतों के आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के स्थानीय पदाधिकारी भी अब पंचायतवार समीकरणों को देखेंगे। पिछले चुनावों में सक्रिय रहे दावेदारों के साथ नए चेहरे भी आरक्षण के अनुसार अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। वहीं, कई पंचायतों में आरक्षण बदलने से पहले से तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति महिला
|महूं, मांची
|अनुसूचित जनजाति महिला
|जुंगीनपुरा, बिरवास
|अनुसूचित जनजाति
|सौरया, कीरतपुरा, सैंगरपुरा
|अनुसूचित जाति
|गुनेसरा, अकोलपुरा, गुड़ला
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|गुर्जा
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|रुदौड़
|अनारक्षित महिला
|राजपुर, रोंडकला, ससेड़ी, गुनेसरी, हरनगर, सायपुर, रामपुर
|अनारक्षित
|खूबनगर, रघुवंशी, बरखेड़ा, तुलसीपुरा, कोंडर, परीता
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति महिला
|मण्डाखेड़ा, खूण्डरी, रतियापुरा
|अनुसूचित जनजाति महिला
|नरायना, ऊंचागांव
|अनुसूचित जनजाति
|खेड़ा, पिपरानी
|अनुसूचित जाति
|मदनपुर, रूंधपुरा, बिनेगा
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|कोटा छाबर
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|डुकावली, सीलौती
|अनारक्षित महिला
|ताली, डांडा, कंचनपुर, लैदोरकला, खूंडा, गढ़मंडोरा, चैनपुर
|अनारक्षित
|मासलपुर, खेडिया, जमूरा, फतेहपुर, गुबरेड़ा, भावली
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति महिला
|गोपीपुर, पट्टीनारायणपुर, मुकन्दपुरा, अटकोली, फुलवाड़ा
|अनुसूचित जनजाति महिला
|कोई नहीं
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|कोई नहीं
|अनुसूचित जाति
|चमरपुरा, बाजनाकुर्द, पीपलखेड़ा, सिकरौदामीना, बनकी, मण्डावरा
|अनुसूचित जनजाति
|श्यामपुर मुंडरी
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|खरेलीगुर्जर
|अनारक्षित महिला
|कसाने का नंगला, चंदीला, कैलाश नगर, पाली, बाढ़ करसौली, क्यारदाखुर्द, लहचौड़ा, झोरड़ा
|अनारक्षित
|रेवई, महू इब्राहिमपुर, महूखास, बाजना कलां, घोंसला, तिघरिया
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति महिला
|कजानीपुर, कटकड़, टोडूपुरा
|अनुसूचित जनजाति महिला
|ढहरा, जहानाबाद
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|कोई नहीं
|अनुसूचित जाति
|अकबरपुर, जमालपुर, कांचरौली
|अनुसूचित जनजाति
|गांवडा मीना, कोटराढहर, पालनपुर
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|खेड़ा
|अनारक्षित महिला
|अलीपुरा, बरगमा, गांवडी, गुनसार, इरनिया, पटोंदा, सनेट
|अनारक्षित
|कोटरी, चांदनगांव, दानालपुर, श्रीमहावीरजी, नंगला मीना
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति महिला
|धंधावली, राराशाहपुर, नांगलदुगसी, ढिंढोरा
|अनुसूचित जनजाति महिला
|भंगो
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|कोई नहीं
|अनुसूचित जाति
|एकोरासी, खानवाड़ा, जटनंगला, खेडीहेवत, जटवाड़ा
|अनुसूचित जनजाति
|बझेड़ा
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|मोठियापुरा
|अनारक्षित महिला
|मिल्कीपुरा, कोटवास, खीपकापुरा, बाईजट्ट, भुकरावली, शेरपुर, खरैटा
|अनारक्षित
|विजयपुरा, करसौली, हुक्मीखेड़ा, चिनायटा, सोमलारात्रा, जगर
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जनजाति ओपन
|मेरेडा, जौल, राजौर, सांकरवाड़ा
|अनुसूचित जनजाति महिला
|खिरखिड़ी, झाड़ीसा, मांचड़ी
|अनुसूचित जाति-जनजाति ओपन
|भैंसा पट्टी, शहराकर
|अनुसूचित जाति महिला
|डोरावली, मेहंदीपुर
|अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन
|गोरड़ा
|सामान्य महिला
|अजीजपुर, खेड़ी
|सामान्य ओपन
|मातासूला, भनकपुरा, करीरी, भजेड़ा, पदमपुरा, पाड़ला खालसा, मंड़ेरू, खोहरा, बौल, नांगललाट, मान्नौज
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति ओपन
|धवान, रानौली, भंडारी अंदरूनी
|अनुसूचित जाति महिला
|पीलवा, लोहारखेड़ा, महास्वा
|अनुसूचित जनजाति ओपन
|कंजौली, सिंघनिया, बदलेटा खुर्द
|अनुसूचित जनजाति महिला
|कुढावल, मोरड़ा, महमदपुर
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|कोई नहीं
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|नांगल शेरपुर
|सामान्य महिला
|बालघाट, कमालपुरा, लपावली, शेखपुरा, उरदैन
|सामान्य ओपन
|भोपर, कटारा अजीज, किरवाड़ा, मुंडिया, निसूरा, पहाड़ी, देवलेन, जगदीशपुरा
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति महिला
|कसेड, रोधई
|अनुसूचित जनजाति महिला
|चंदेलीपुरा, टोडा, औड, चंदेली
|अनुसूचित जनजाति
|अमरापुर, डोंगरी, पांचोली, धांधूरेत
|अनुसूचित जाति
|नानपुर, रानीपुरा, वाटदा
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|करणपुर
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|कोई नहीं
|अनारक्षित महिला
|दरगवां, बहादुरपुर, बुगडार, गुरदह, श्यामपुर, गढ़ी का गांव करणपुर बाला, नींदर, मोंगेपुरा
|अनारक्षित
|धौरेटा, जखौदा, भांकरी, लांगरा, गढ़ी का गांव
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति महिला
|बगीदा, नैनिया की गुआड़ी, निमोदा
|अनुसूचित जाति
|धूलवास, चौड़ागांव, दौलतपुरा, अमरगढ़
|अनुसूचित जनजाति महिला
|एकट, कालागुडा, बूकना, रानेटा
|अनुसूचित जनजाति
|जीरोता, निशाना, पहाड़पुरा, जोड़ी
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|कोई नहीं
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|अमरबाड़
|अनारक्षित महिला
|औडच, खेड़ला, गोठरा, बड़ौदा, लूलौज, हरिया का मन्दिर, सिमिर, निभैरा, परदमपुरा
|अनारक्षित
|इनायती, जाखौदा, जोड़ली, नारौलीडांग, बाजना, हाड़ौती, नरौली
|आरक्षण श्रेणी
|ग्राम पंचायत
|अनुसूचित जाति महिला
|मकनपुर, गोपालगढ़, मामचारी, कुडगांव
|अनुसूचित जाति
|करसाई, कोटा, महमदपुर, जटवाड़ी
|अनुसूचित जनजाति महिला
|बर्रिया, लोहर्रा, कैलादेवी
|अनुसूचित जनजाति
|बीजलपुर, चैनपुर, मांच, डिकोली कला
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|कोई नहीं
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|बालोती
|अनारक्षित महिला
|काछीपुरा, महोली, राजौर, सैमरदा, अतेवा, खोहरी, भरतून, डाबरा, कांचरौदा
|अनारक्षित
|काशीपुरा, पतरामपुरा, जहांगीरपुर, गैरई, लेदिया, सलेमपुर, मण्डावरा
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