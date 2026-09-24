दौसा पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच का आरक्षण तय, 18 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, यहां देखें पूरी लिस्ट

दौसा के कलक्ट्रेट सभागार में बच्चे से लॉटरी निकलवाते हुए। फोटो: पत्रिका
दौसा। पंचायती राज चुनावों को लेकर दौसा जिले की 14 पंचायत समितियों में आज सरपंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जा रही है। दौसा पंचायत समिति क्षेत्र की 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी कलक्ट्रेट सभागार में निकाली गई। इन ग्राम पंचायतों में 18 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 19 सीटें पुरुष वर्ग के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा महवा, नांगल राजावतान, बैजूपाड़ा, मंडावर, बसवा, बांदीकुई, लवाण पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों की आरक्षण लॉटरी भी निकाली जा चुकी है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद पंचायतवार आरक्षण की स्थिति साफ होने लगी है।
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|पालावास, नांगल चांपा, चावण्डेडा, कालीपहाड़ी
|एससी महिला
|भेडोली, महेश्वरा कलां, रलावता, नांगल बैरसी
|एसटी
|पुरोहितों का बास, प्रेमपुरा, रोहड़ा, चौरड़ी, बापी
|एसटी महिला
|कुण्डल, चांदराना, शिवरामपुरा, भगलाई
|ओबीसी
|जसोता
|अनारक्षित
|बाणे का बरखेड़ा, जौपाड़ा, काबलेश्वर, सैंथल, सूरजपुरा, खैरवाल, निमाली, भण्डाना, जीरोता खुर्द
|अनारक्षित महिला
|बोरोदा, कालोता, महेश्वरा खुर्द, बड़ोली, कालाखो, रामपुरा, बिशनपुरा, सिंडोली, खुरी कलां, तीतरवाड़ा कलां
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|टुड़ियाना, रौत
|एससी महिला
|बरीतकी, पावटा, पाडली
|एसटी
|बेरखेड़ा, वीरपुर, रसीदपुर
|एसटी महिला
|सायपुर, भोपर टप्पा
|ओबीसी
|खेड़ला गदाली
|अनारक्षित
|पीपलखेड़ा, पाटोली, समलेटी, हुडला, कमालपुर, सिंदुकी, हड़िया
|अनारक्षित महिला
|बालाहेड़ी, गगवाना, खोंचपुरी, पाली, सलेमपुर
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|सलमेपुरा, टोरडा
|एससी महिला
|विदरखा, श्रीया
|एसटी
|नयावास, भावता, ढोलावास, हेमल्यावाला, डूंगरपुर, जगनेर
|एसटी महिला
|बीछा, चांदावास, नौरंगपुरा, कंबरपुरा, सिंदोली, निचुनिया
|ओबीसी
|गोपालपुरा
|ओबीसी महिला
|—
|सामान्य
|कोलीवाड़ा, डोव, निजामपुरा, कुशलपुरा, बीडोली, अभयपुरा
|सामान्य महिला
|राहुवास, पालून्दा, अमरावाद, सोनड़, कालूबास, जगनेर तुर्कान रामनगर, हरिपुरा
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|श्यालावास, अभयपुरा
|एससी महिला
|नांगल राजावतान, खवारावजी
|एसटी
|बांगपुरा, बैजवाड़ी, महाराजपुरा, प्यारीवास, थूमड़ी
|एसटी महिला
|हापावास, आमटेडा, रामसिंहपुरा, आलूदा खुर्द, छारेड़ा
|सामान्य
|बालावास, पापड़दा, देहलावास, धरणवास, आलूदा, बड़ागांव, सराय
|सामान्य महिला
|मलवास, ठिकरिया, मानपुरिया, लाडलीकावास, चूड़ियावास, कालीखाड़, गोठड़ा
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|नांगल
|एससी महिला
|बावड़ीखेड़ा
|एसटी
|पातरखेड़ा, झुंथाहेड़ा खुर्द, मीनापाड़ा
|एसटी महिला
|विशाला, ढिगारिया कपूर, पुन्दरपाड़ा
|ओबीसी
|बैजूपाड़ा
|सामान्य
|अलीपुर, बालाहेड़ा, लोटवाड़ा, निहालपुरा
|सामान्य महिला
|महुखुर्द, हिंगोटा, नौरंगवाड़ा, ढिगारिया भीम, भेदाड़ी मीनान
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|टीकरी किलानौत
|एससी महिला
|पाखर प्रथम
|एसटी
|बनावड़, ऊकरूंद
|एसटी महिला
|जटवाड़ा, हल्देना
|ओबीसी
|वीरासना
|सामान्य
|नांगल सुमेरसिंह, धौलखेड़ा, कोट, मुनापुरा
|सामान्य महिला
|पाड़ला, केसरा, गढ़ हिम्मतसिंह, रिंदली
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|पाडला, झांझीरामपुरा
|एससी महिला
|लीलोज
|एसटी
|रेहड़िया, मुही, बडियाल खुर्द
|एसटी महिला
|करनावल, गाडरवाड़ा गूजरान
|ओबीसी
|—
|ओबीसी महिला
|चौबड़ीवाला
|सामान्य
|झरवालों की ढाणी, गुढ़ाकटला, आनंदपुरा, गुढ़ा आशिकपुरा
|सामान्य महिला
|गुल्लाना, फुलेला, चांदेरा, जावली का बाढ़, ऐचेडी
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|झाज्या का बास शेखपुरा, मैडी का बास, काटरवाड़ा, रानापाड़ा
|एससी महिला
|मालीबास, बड़वाली, अक्षयपुरी, नंदेरा
|एसटी
|भांवती, बास बिवाई, प्रतापपुरा
|एसटी महिला
|मोटूका, खेड़ी, नयागांव
|ओबीसी
|झुपड़ीन, भांवता, हरसोरा, नांगल झामरवाड़ा
|ओबीसी महिला
|भांडेडा, झील की ढाणी, पामाड़ी, पीचूपाड़ा कलां
|सामान्य
|गुढ़लिया, देलाड़ी, केसरी सिंहपुरा, ऊनबड़ा गांव, धांधोलाई, मूंडधिस्या, अरनिया, कोलाना, आभानेरी, बडियाल कलां, गोलाडा
|सामान्य महिला
|बिवाई, कोलवा, अनंतवाड़ा, पीचूपाड़ा खुर्द, रलावता, नारायणपुरा, कीरतपुरा, सोडाला, खूंटला, द्वारापुरा, धनावड़
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी
|बाड़ा बुजुर्ग, नौगांव, गाजीपुर
|एससी महिला
|पलानहेड़ा, ढण्ड, शीशवाड़ा समसपुर
|एसटी
|मनोहरपुर, औण्ड मीना
|एसटी महिला
|सांथा
|ओबीसी
|खानपुर
|ओबीसी महिला
|तालचिड़ी
|सामान्य
|कोण्डला, भोपर शाहपुर, मोहनपुर, अलीपुर, सुल्तानपुरा, सलेमपुर
|सामान्य महिला
|खावदा, बड़ागांव, जलालपुर, नाहिडा, खेड़ला बुजुर्ग, गहनौली
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एसटी महिला
|कोटा पट्टी
|एसटी
|माण्डेडा, सुजानपुरा
|ओबीसी
|कंवरपुरा
|एससी महिला
|बुटोली, पीपल्या चैनपुरा
|एससी
|जैलमपुरा, राजवास शेर सिंह
|सामान्य
|सिंगवाड़ा, डूंगरावता, बनियाना, हिंगोटिया
|सामान्य महिला
|खानपुरा, खानवास, नांगल गोविंद, डिगारिया
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