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दौसा

दौसा पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच का आरक्षण तय, 18 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, यहां देखें पूरी लिस्ट

पंचायती राज चुनावों को लेकर दौसा जिले की सभी 14 पंचायत समितियों में गुरुवार को सरपंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। दौसा पंचायत समिति क्षेत्र की 37 ग्राम पंचायतों की लॉटरी कलक्ट्रेट सभागार में निकाली गई।
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दौसा

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Anil Prajapat

Sep 24, 2026

Dausa Panchayat Samiti

दौसा के कलक्ट्रेट सभागार में बच्चे से लॉटरी निकलवाते हुए। फोटो: पत्रिका

दौसा। पंचायती राज चुनावों को लेकर दौसा जिले की 14 पंचायत समितियों में आज सरपंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जा रही है। दौसा पंचायत समिति क्षेत्र की 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी कलक्ट्रेट सभागार में निकाली गई। इन ग्राम पंचायतों में 18 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 19 सीटें पुरुष वर्ग के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा महवा, नांगल राजावतान, बैजूपाड़ा, मंडावर, बसवा, बांदीकुई, लवाण पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों की आरक्षण लॉटरी भी निकाली जा चुकी है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद पंचायतवार आरक्षण की स्थिति साफ होने लगी है।

दौसा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की लॉटरी

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीपालावास, नांगल चांपा, चावण्डेडा, कालीपहाड़ी
एससी महिलाभेडोली, महेश्वरा कलां, रलावता, नांगल बैरसी
एसटीपुरोहितों का बास, प्रेमपुरा, रोहड़ा, चौरड़ी, बापी
एसटी महिलाकुण्डल, चांदराना, शिवरामपुरा, भगलाई
ओबीसीजसोता
अनारक्षितबाणे का बरखेड़ा, जौपाड़ा, काबलेश्वर, सैंथल, सूरजपुरा, खैरवाल, निमाली, भण्डाना, जीरोता खुर्द
अनारक्षित महिलाबोरोदा, कालोता, महेश्वरा खुर्द, बड़ोली, कालाखो, रामपुरा, बिशनपुरा, सिंडोली, खुरी कलां, तीतरवाड़ा कलां

महवा पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीटुड़ियाना, रौत
एससी महिलाबरीतकी, पावटा, पाडली
एसटीबेरखेड़ा, वीरपुर, रसीदपुर
एसटी महिलासायपुर, भोपर टप्पा
ओबीसीखेड़ला गदाली
अनारक्षितपीपलखेड़ा, पाटोली, समलेटी, हुडला, कमालपुर, सिंदुकी, हड़िया
अनारक्षित महिलाबालाहेड़ी, गगवाना, खोंचपुरी, पाली, सलेमपुर

रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीसलमेपुरा, टोरडा
एससी महिलाविदरखा, श्रीया
एसटीनयावास, भावता, ढोलावास, हेमल्यावाला, डूंगरपुर, जगनेर
एसटी महिलाबीछा, चांदावास, नौरंगपुरा, कंबरपुरा, सिंदोली, निचुनिया
ओबीसीगोपालपुरा
ओबीसी महिला
सामान्यकोलीवाड़ा, डोव, निजामपुरा, कुशलपुरा, बीडोली, अभयपुरा
सामान्य महिलाराहुवास, पालून्दा, अमरावाद, सोनड़, कालूबास, जगनेर तुर्कान रामनगर, हरिपुरा

नांगल राजावतान पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीश्यालावास, अभयपुरा
एससी महिलानांगल राजावतान, खवारावजी
एसटीबांगपुरा, बैजवाड़ी, महाराजपुरा, प्यारीवास, थूमड़ी
एसटी महिलाहापावास, आमटेडा, रामसिंहपुरा, आलूदा खुर्द, छारेड़ा
सामान्यबालावास, पापड़दा, देहलावास, धरणवास, आलूदा, बड़ागांव, सराय
सामान्य महिलामलवास, ठिकरिया, मानपुरिया, लाडलीकावास, चूड़ियावास, कालीखाड़, गोठड़ा

बैजूपाड़ा पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीनांगल
एससी महिलाबावड़ीखेड़ा
एसटीपातरखेड़ा, झुंथाहेड़ा खुर्द, मीनापाड़ा
एसटी महिलाविशाला, ढिगारिया कपूर, पुन्दरपाड़ा
ओबीसीबैजूपाड़ा
सामान्यअलीपुर, बालाहेड़ा, लोटवाड़ा, निहालपुरा
सामान्य महिलामहुखुर्द, हिंगोटा, नौरंगवाड़ा, ढिगारिया भीम, भेदाड़ी मीनान

मंडावर पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीटीकरी किलानौत
एससी महिलापाखर प्रथम
एसटीबनावड़, ऊकरूंद
एसटी महिलाजटवाड़ा, हल्देना
ओबीसीवीरासना
सामान्यनांगल सुमेरसिंह, धौलखेड़ा, कोट, मुनापुरा
सामान्य महिलापाड़ला, केसरा, गढ़ हिम्मतसिंह, रिंदली

बसवा पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीपाडला, झांझीरामपुरा
एससी महिलालीलोज
एसटीरेहड़िया, मुही, बडियाल खुर्द
एसटी महिलाकरनावल, गाडरवाड़ा गूजरान
ओबीसी
ओबीसी महिलाचौबड़ीवाला
सामान्यझरवालों की ढाणी, गुढ़ाकटला, आनंदपुरा, गुढ़ा आशिकपुरा
सामान्य महिलागुल्लाना, फुलेला, चांदेरा, जावली का बाढ़, ऐचेडी

बांदीकुई पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीझाज्या का बास शेखपुरा, मैडी का बास, काटरवाड़ा, रानापाड़ा
एससी महिलामालीबास, बड़वाली, अक्षयपुरी, नंदेरा
एसटीभांवती, बास बिवाई, प्रतापपुरा
एसटी महिलामोटूका, खेड़ी, नयागांव
ओबीसीझुपड़ीन, भांवता, हरसोरा, नांगल झामरवाड़ा
ओबीसी महिलाभांडेडा, झील की ढाणी, पामाड़ी, पीचूपाड़ा कलां
सामान्यगुढ़लिया, देलाड़ी, केसरी सिंहपुरा, ऊनबड़ा गांव, धांधोलाई, मूंडधिस्या, अरनिया, कोलाना, आभानेरी, बडियाल कलां, गोलाडा
सामान्य महिलाबिवाई, कोलवा, अनंतवाड़ा, पीचूपाड़ा खुर्द, रलावता, नारायणपुरा, कीरतपुरा, सोडाला, खूंटला, द्वारापुरा, धनावड़

मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससीबाड़ा बुजुर्ग, नौगांव, गाजीपुर
एससी महिलापलानहेड़ा, ढण्ड, शीशवाड़ा समसपुर
एसटीमनोहरपुर, औण्ड मीना
एसटी महिलासांथा
ओबीसीखानपुर
ओबीसी महिलातालचिड़ी
सामान्यकोण्डला, भोपर शाहपुर, मोहनपुर, अलीपुर, सुल्तानपुरा, सलेमपुर
सामान्य महिलाखावदा, बड़ागांव, जलालपुर, नाहिडा, खेड़ला बुजुर्ग, गहनौली

लवाण पंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एसटी महिलाकोटा पट्टी
एसटीमाण्डेडा, सुजानपुरा
ओबीसीकंवरपुरा
एससी महिलाबुटोली, पीपल्या चैनपुरा
एससीजैलमपुरा, राजवास शेर सिंह
सामान्यसिंगवाड़ा, डूंगरावता, बनियाना, हिंगोटिया
सामान्य महिलाखानपुरा, खानवास, नांगल गोविंद, डिगारिया

Dausa Zila Parishad: जिला परिषद दौसा के किस वार्ड में आती है आपकी ग्राम पंचायत, जानें

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Updated on:

24 Sept 2026 02:47 pm

Published on:

24 Sept 2026 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच का आरक्षण तय, 18 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व, यहां देखें पूरी लिस्ट

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