दौसा जिले में सात जगह महिलाएं बनेंगी प्रधान, महुवा पंचायत समिति में प्रधान पद अनारक्षित

दौसा. पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को लेकर बुधवार को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान पदों के लिए वर्गवार आरक्षण एवं महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे लॉटरी प्रक्रिया शुरू हुई। लॉटरी प्रक्रिया में सबसे पहले जिले की 14 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। दौसा जिले में कुल 7 महिला प्रधान चुनी जाएंगी। इसके बाद जिला परिषद के 37 वार्डों तथा सभी पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए वर्गवार एवं महिला आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई।