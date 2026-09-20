Dausa News: 20.79 करोड़ की लागत से जिले के 12 स्कूलों की बदलेगी सूरत, जानें किन स्कूलों को मिला बजट

Dausa: सांकेतिक तस्वीर (फोटो-एआई जेनरेटेड)
दौसा। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के विभिन्न ब्लॉकों के 12 सरकारी स्कूलों में भवन निर्माण, मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के लिए कुल 20 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन स्कूलों में महुवा, लालसोट, बांदीकुई, नांगल राजावतान, रामगढ़ पचवारा और लवाण ब्लॉक के विद्यालय शामिल हैं।
राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के 472 सरकारी स्कूलों में नवीन भवन निर्माण और भवन मरम्मत के लिए 401 करोड़ 3 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इसके तहत 261 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 41 लाख रुपए, 128 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 65 लाख रुपए और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2 करोड़ 54 लाख रुपए प्रति विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं।
स्वीकृत बजट से स्कूलों में भवन निर्माण और मरम्मत के साथ फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण, स्मार्ट क्लासरूम, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं पर काम किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में नए भवन, अतिरिक्त कमरे और लैब निर्माण के साथ भवनों की मरम्मत के लिए राशि जारी की जा रही है।
दौसा जिले के इन 12 स्कूलों में विकास कार्य नाबार्ड की RIDF योजना के तहत कराए जाएंगे। योजना के तहत विद्यालयों में भवन निर्माण और पुनर्निर्माण के अलावा स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाला, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिले के छह ब्लॉकों के 12 विद्यालयों को इस योजना में शामिल किया गया है।
|क्रम
|ब्लॉक
|स्कूल
|स्वीकृत राशि
|1
|महुवा
|महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, रसीदपुर
|2 करोड़ 54 लाख
|2
|महुवा
|राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नायागांव
|65 लाख
|3
|लालसोट
|राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुर्रा
|2 करोड़ 54 लाख
|4
|बांदीकुई
|महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, गदरवाड़ा ब्राह्मणान
|65 लाख
|5
|बांदीकुई
|राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भोजवाड़ा
|65 लाख
|6
|नांगल राजावतान
|महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, सवाईपुरा
|2 करोड़ 54 लाख
|7
|नांगल राजावतान
|महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, उदयपुरा
|2 करोड़ 54 लाख
|8
|नांगल राजावतान
|राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बैजवाड़ी
|2 करोड़ 54 लाख
|9
|नांगल राजावतान
|राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धाणी पुरोहितान
|41 लाख
|10
|नांगल राजावतान
|महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, धाणी बालाजी
|2 करोड़ 54 लाख
|11
|रामगढ़ पचवारा
|राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीलका
|65 लाख
|12
|लवाण
|महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, मतवास
|2 करोड़ 54 लाख
|कुल
|12 स्कूल
|20 करोड़ 79 लाख
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