Dausa News: 20.79 करोड़ की लागत से जिले के 12 स्कूलों की बदलेगी सूरत, जानें किन स्कूलों को मिला बजट

क्रम ब्लॉक स्कूल स्वीकृत राशि

1 महुवा महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, रसीदपुर 2 करोड़ 54 लाख

2 महुवा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नायागांव 65 लाख

3 लालसोट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुर्रा 2 करोड़ 54 लाख

4 बांदीकुई महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, गदरवाड़ा ब्राह्मणान 65 लाख

5 बांदीकुई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भोजवाड़ा 65 लाख

6 नांगल राजावतान महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, सवाईपुरा 2 करोड़ 54 लाख

7 नांगल राजावतान महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, उदयपुरा 2 करोड़ 54 लाख

8 नांगल राजावतान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बैजवाड़ी 2 करोड़ 54 लाख

9 नांगल राजावतान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धाणी पुरोहितान 41 लाख

10 नांगल राजावतान महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, धाणी बालाजी 2 करोड़ 54 लाख

11 रामगढ़ पचवारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीलका 65 लाख

12 लवाण महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, मतवास 2 करोड़ 54 लाख