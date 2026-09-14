Mahwa Nagar Palika Chunav Result : महुवा में भाजपा बहुमत से एक सीट पीछे, पति-पत्नी दोनों निर्दलीय चुने गए पार्षद

Mahwa Nagar Palika Chunav Result : दौसा के महुवा नगर पालिका चुनाव के लिए सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। महुवा के 35 वार्डों में भाजपा-कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला था। महुवा नगरपालिका के सभी 35 वार्डों में परिणाम घोषित हो चुके हैं। जिसमें भाजपा ने 17, कांग्रेस ने 4 और अन्य 14 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में कमाल का एक रिजल्ट देखने को मिला। रिजल्ट में पति-पत्नी ने अलग-अलग वार्डों से अपनी-अपनी जीत दर्ज की है। वार्ड 22 से पूर्व पालिकाध्यक्ष विजय शंकर बोहरा और वार्ड 25 से उनकी पत्नी पूर्व सरपंच प्रेम देवी ने जीत हासिल की है।