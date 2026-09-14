Lalsot Nagar Parishad Result : बुआजी के नाम से चर्चित ‘मीनू’ बनीं दौसा जिले की पहली किन्नर पार्षद, इस बयान से वार्ड 34 बनी हॉट सीट

किन्नर मीनू चुनाव शुरू होने से ही चर्चा में आ गईं थीं। उन्होंने पहले निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, बाद में भाजपा ने उन्हें वार्ड 34 से प्रत्याशी घोषित किया। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री के उस बयान से भी माहौल गरमा गया था, जिसमें उन्होंने मीनू का चुनाव जीतना लालसोट पर कलंक बताया था। देशभर से कई किन्नरों ने इस बयान पर आपत्ति जताई थी और निर्वाचन अधिकारी ने भी नोटिस जारी किया था। इस घटनाक्रम के बाद लालसोट सीट पूरे दौसा चुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है। ऐसे में किन्नर मीनू की जीत को उनके खिलाफ हुई बयानबाजी के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है।