8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

Rajasthan: किन्नर प्रत्याशी पर पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा का अमर्यादित बयान, पलटवार का वीडियो भी जमकर वायरल

दौसा जिले के लालसोट में किन्नर प्रत्याशी को लेकर पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा प्रत्याशी मीनू किन्नर ने भावुक वीडियो जारी कर कहा- 'हम भी इंसान हैं, किन्नर पैदा होने में हमारा क्या कसूर?' भाजपा विधायक ने बयान की निंदा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

Sep 08, 2026

dausa chunav

Dausa: पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा और बीजेपी प्रत्याशी मीनू बाई किन्नर (फोटो-पत्रिका)

दौसा। जिले की लालसोट नगर परिषद चुनाव में भाजपा की किन्नर प्रत्याशी को लेकर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता परसादी लाल मीणा के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा ने इसे किन्नर समाज का अपमान बताते हुए विरोध जताया है। वहीं, भाजपा प्रत्याशी मीनू बाई किन्नर ने भी वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री के बयान पर भावुक प्रतिक्रिया दी है।

दरअसल, पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा सोमवार को लालसोट नगर परिषद के वार्ड नंबर-1 में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर-34 से भाजपा प्रत्याशी मीनू किन्नर को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा को वार्ड में चुनाव लड़ाने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए किन्नर को टिकट दिया गया।

'मीनू किन्नर जीत गईं तो लालसोट पर कलंक होगा'

परसादी लाल मीणा ने कहा कि किन्नर समाज का काम लोगों की सेवा करना और आशीर्वाद देना है, चुनाव लड़ना नहीं। उन्होंने वार्ड के मतदाताओं से मीनू को चुनाव नहीं जिताने की अपील करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मीनू चुनाव जीतती हैं तो यह लालसोट पर 'कलंक' होगा। उन्होंने प्रत्याशी से चुनाव से हटने की अपील भी की।

मीनू किन्नर बोलीं- 'हम भी इंसान हैं'

पूर्व मंत्री के बयान के बाद भाजपा प्रत्याशी मीनू बाई किन्नर ने वीडियो जारी कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किन्नर होने के बावजूद वे भी इंसान हैं और किसी मां-बाप की संतान हैं। उन्होंने सवाल किया कि किन्नर पैदा होने में उनका क्या कसूर है।

मीनू ने कहा कि चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है। उन्होंने परसादी लाल मीणा को पिता समान बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी उनके खिलाफ गलत बात नहीं कही। इसके बावजूद उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। मीनू ने भावुक होकर कहा कि उनकी बस्ती ही उनके लिए मां, पिता, भाई और बहन सब कुछ है।

विधायक ने बताया राजनीतिक बौखलाहट

लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने पूर्व मंत्री के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाजपा प्रत्याशी और उसे समर्थन देने वाले वार्डवासियों के लिए किया गया, वह शर्मनाक है। विधायक ने इसे राजनीतिक बौखलाहट बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने और अपनी बात रखने का अधिकार है।

रामविलास मीणा ने कहा कि किन्नर समाज को भारतीय और सनातन संस्कृति में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी।

वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनावी मुकाबले में राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी प्रत्याशी की लैंगिक पहचान को लेकर टिप्पणी करना उचित नहीं है। विवाद के बीच पूर्व मंत्री का बयान और मीनू किन्नर का जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

Bharatpur Election : भरतपुर मेयर की कुर्सी के ‘किंगमेकर’ होंगे निर्दलीय! 9 सितम्बर को सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग

ये भी पढ़ें
bharatpur mayor seat Independents kingmakers 9 September 7 am Voting start

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 06:19 pm

Published on:

08 Sept 2026 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: किन्नर प्रत्याशी पर पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा का अमर्यादित बयान, पलटवार का वीडियो भी जमकर वायरल

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय, महुवा में झमाझम बारिश; दुकानों में घुसा पानी

mahwa rain
दौसा

दौसा में ‘चप्पल’ बनी चुनावी परेशानी, निर्दलीय प्रत्याशियों का फूटा गुस्सा, चुनाव चिन्ह बदलने की उठाई मांग

dausa election symbol controversy
दौसा

Rajasthan:’झूठे केस में फंसा रही प्रेमिका’, लव मैरिज के बाद पुराने ससुराल लौटी तो प्रेमी ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा

dausa
दौसा

Dausa Municipal Council : भाजपा की बड़ी चूक से कांग्रेस प्रत्याशी की लॉटरी खुली, यास्मीन बेगम हुई निर्विरोध

dausa municipal council ward 26 bjp mistake congress yasmin begum unopposed
दौसा

दौसा: ननिहाल में भाई-बहन को सर्प ने डसा, दोनों की मौत; एक ही चारपाई पर सोए थे, मां हुई बेसुध

brother sister death
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.