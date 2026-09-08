Rajasthan: किन्नर प्रत्याशी पर पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा का अमर्यादित बयान, पलटवार का वीडियो भी जमकर वायरल

दौसा। जिले की लालसोट नगर परिषद चुनाव में भाजपा की किन्नर प्रत्याशी को लेकर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता परसादी लाल मीणा के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा ने इसे किन्नर समाज का अपमान बताते हुए विरोध जताया है। वहीं, भाजपा प्रत्याशी मीनू बाई किन्नर ने भी वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री के बयान पर भावुक प्रतिक्रिया दी है।