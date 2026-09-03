Dausa Municipal Council : भाजपा की बड़ी चूक से कांग्रेस प्रत्याशी की लॉटरी खुली, यास्मीन बेगम हुई निर्विरोध

Dausa Municipal Council : दौसा नगर परिषद के वार्ड 26 में कांग्रेस प्रत्याशी यास्मीन बेगम निर्विरोध हो गई है। यानि की अब उनका किसी से भी मुकाबला नहीं है। भाजपा की एक चूक के बाद यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। यानि चुनाव से पहले ही कांग्रेस का खाता खुल गया है। पर जीत की घोषणा चुनाव परिणाम आने के बाद आयोग करेगा। दौसा नगर परिषद के वार्ड 26 से भाजपा ने जिसे टिकट दिया था, उसने नामांकन ही जमा नहीं करवाया, वहीं निर्दलीय मोहम्मद आरिफ, इनायत व जरीफा बेगम ने नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब कांग्रेस की यास्मीन का ही नामांकन शेष रह जाने से वह निर्विरोध हो गईं हैं। इस जानकारी के बाद यास्मीन बेगम व उनके समर्थक ने खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी।