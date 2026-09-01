दौसा: ननिहाल में भाई-बहन को सर्प ने डसा, दोनों की मौत; एक ही चारपाई पर सोए थे, मां हुई बेसुध

लालसोट। रक्षाबंधन की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब ननिहाल आए दो मासूम भाई-बहन की सर्पदंश से मौत हो गई। रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के रालावासा गांव की सिद्धया की ढाणी में 28 अगस्त की रात दोनों बच्चे एक ही चारपाई पर सोए थे। सुबह भाई हर्ष के पैर में सांप के काटने के निशान मिले। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद बहन रितिका की भी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।