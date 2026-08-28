Raksha Bandhan 2026: सलाखों के बीच भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए भावुक हुई बहनें, देखें तस्वीरें

कोटा में भी रक्षाबंधन के मौके पर जेल में बंद भाइयों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंचीं। जेल प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए। एंट्री से पहले परिजनों के नाम-पते दर्ज किए गए और पहचान पत्र की जांच के बाद अंदर जाने की अनुमति दी। मुलाकात के दौरान भाइयों और बहनों को सीमित समय दिया। कुछ पलों की इस मुलाकात में कई भाई-बहन भावुक हो गए। राजस्थान की जेलों में रक्षाबंधन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात के लिए अलग व्यवस्था की गई।