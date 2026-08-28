Raksha Bandhan 2026: सलाखों के बीच भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए भावुक हुई बहनें, देखें तस्वीरें

कैदी भाइयों के राखी बांधती बहनें (फोटो: पत्रिका)
Raksha Bandhan Celebration In Jail: रक्षाबंधन के त्योहार पर शुक्रवार को राजस्थान की जेलों में भाई-बहन के रिश्ते की भावुक तस्वीर देखने को मिली। जयपुर, अजमेर, कोटा समेत राजस्थान की अलग-अलग जेलों में सुबह से ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंचीं। किसी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, किसी ने मिठाई खिलाई तो किसी ने कुछ देर बात कर अपना मन हल्का किया। लंबे समय बाद भाई से मिलने की खुशी के साथ कई बहनों की आंखों में आंसू भी छलक पड़े।
जेल प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन को देखते हुए बंदियों से मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के बीच बहनों को जेल परिसर में एंट्री दी गई और बंदी भाइयों से मुलाकात कराई। सुबह से ही कई जेलों के बाहर परिजनों की भीड़ नजर आई। बहनों के हाथों में राखियां और मिठाई थी तो दिल में भाई से मिलने की खुशी और उसके जल्द घर लौटने की उम्मीद थी।
जयपुर सेंट्रल जेल में सुबह से ही बहनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जेल के मुख्य गेट के पास मुलाकात की विशेष व्यवस्था की गई थी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद बहनों को भाइयों से मिलने दिया गया। मुलाकात के दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई।
भाई के सामने आते ही कई बहनें भावुक हो गईं। कुछ देर की मुलाकात में किसी ने भाई का हाल जाना तो किसी ने उसे जल्द घर लौटने की बात कही। भाइयों के चेहरे पर भी बहनों से मिलने की खुशी साफ दिखाई दी।
अजमेर सेंट्रल जेल में भी रक्षाबंधन पर खास मुलाकात की व्यवस्था की गई। सुबह से बहनें भाइयों को राखी बांधने पहुंचीं। जेल के मुख्य गेट पर ही परिजनों के डॉक्यूमेंट ले लिए, जिसके बाद मुलाकात के लिए व्यवस्था करवाई। राखी बांधने के दौरान कई बहनों और भाइयों की आंखें नम हो गईं। भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई और उनकी सलामती की कामना की।
कोटा में भी रक्षाबंधन के मौके पर जेल में बंद भाइयों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंचीं। जेल प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए। एंट्री से पहले परिजनों के नाम-पते दर्ज किए गए और पहचान पत्र की जांच के बाद अंदर जाने की अनुमति दी। मुलाकात के दौरान भाइयों और बहनों को सीमित समय दिया। कुछ पलों की इस मुलाकात में कई भाई-बहन भावुक हो गए। राजस्थान की जेलों में रक्षाबंधन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात के लिए अलग व्यवस्था की गई।
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