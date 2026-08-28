अजमेर: मौत के बाद सामने आई ऐसी तस्वीर, बंदी का शव लेने से रिश्तेदार ने किया इनकार; पुलिस ने करवाया अंतिम संस्कार

सहायक उप निरीक्षक भीम सिंह ने बताया कि जेल प्रशासन ने नवरतन सिंह की तबीयत बिगड़ने और ज्यादा गम्भीर स्थिति में परिवार को दो दिन पहले सूचना दी लेकिन रिश्तेदार ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद मृत्यु की सूचना दी तो मृतक की रिश्तेदार ने नवरतन सिंह से किसी भी तरह के संबंध रखने और बेदखली की बात कहते हुए आने से इनकार कर दिया। काफी इंतजार के बाद पुलिस ने न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर देर शाम शव का अंतिम संस्कार कर दिया।