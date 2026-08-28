28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

अजमेर: मौत के बाद सामने आई ऐसी तस्वीर, बंदी का शव लेने से रिश्तेदार ने किया इनकार; पुलिस ने करवाया अंतिम संस्कार

केन्द्रीय कारागार अजमेर में चेक अनादरण के मामले में सजा भुगत रहे नवरतन की जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने उसकी मौत की सूचना रिश्तेदार को दी, लेकिन उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Aug 28, 2026

ajmer jail death

मृतक नवरतन सिंह, फाइल फोटो पत्रिका

अजमेर। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जेल में सजा काट रहे नवरतनसिंह की मौत के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसमें अपराध की सजा से ज्यादा अपनों की बेरुखी का मंजर नजर आया। केन्द्रीय कारागार अजमेर में चेक अनादरण के मामले में सजा भुगत रहे नवरतन की जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार सुबह मौत हो गई।

पुलिस ने उसकी मौत की सूचना रिश्तेदार को दी, लेकिन उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। परिजन के नहीं आने पर पुलिस की ओर से नियमानुसार शव का अंतिम संस्कार कराया गया।

जेल से अस्पताल और फिर जिंदगी का अंत

पुलिस के अनुसार मीरशाहअली, भोपों का बाड़ा, पवनसुत कॉलोनी निवासी नवरतनसिंह(53) पुत्र लालसिंह 138 एनआई एक्ट के मामले में अजमेर सेन्ट्रल जेल में सजा भुगत रहा था। गत 21 अगस्त को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई।

पुलिस लाइन से बंदी वार्ड में तैनात एएसआई परशुराम ने जेल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद जेलर सुभाषचंद, प्रहरी महिपाल अस्पताल पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई शुरू की गई।

मौत की सूचना पर भी नहीं आया कोई

सहायक उप निरीक्षक भीम सिंह ने बताया कि जेल प्रशासन ने नवरतन सिंह की तबीयत बिगड़ने और ज्यादा गम्भीर स्थिति में परिवार को दो दिन पहले सूचना दी लेकिन रिश्तेदार ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद मृत्यु की सूचना दी तो मृतक की रिश्तेदार ने नवरतन सिंह से किसी भी तरह के संबंध रखने और बेदखली की बात कहते हुए आने से इनकार कर दिया। काफी इंतजार के बाद पुलिस ने न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर देर शाम शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

अपराध की दुनिया से दूरी, रिश्तों में भी दूरी

पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि नवरतन के खिलाफ 3 प्रकरण दर्ज हुए थे। इनमें से एक मामले में दोषमुक्त हो चुका था जबकि एक प्रकरण में उसको 138 एनआई एक्ट के मामले में सजा हुई थी। मृतक के निकट संबंधियों ने भी उसकी आपराधिक गतिविधियों से दूरी बना ली थी।

Rajasthan: SOG की बड़ी कार्रवाई, सरकारी नौकरी के लिए ‘बबिता’ को 7 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट दिलाने वाला दलाल गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
broker for fake sports certificate

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2026 12:32 pm

Published on:

28 Aug 2026 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर: मौत के बाद सामने आई ऐसी तस्वीर, बंदी का शव लेने से रिश्तेदार ने किया इनकार; पुलिस ने करवाया अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: होटल के तहखाने से 1.08 करोड़ की नकदी बरामद, पैसा गिनने के लिए बुलाने पड़े बैंक कर्मी

Pushkar Hotel Cash
अजमेर

अजमेर: बाइक सवार के गले में उलझा चाइनीज मांझा, हटाने की कोशिश में कटा अंगूठा

ajmer chinese manjha accident
अजमेर

Rajasthan: रेलवे अफसर के अपहरण का राज खुला, पत्नी के भाई ने ही रची साजिश; बहन की सास से मांगी थी 51 लाख की फिरौती

Railway Officer Kidnapping
अजमेर

अजमेर: री-फर्बिश्ड मोबाइल को नया बताकर बेचने का खेल, दो जगह दबिश; बड़ी संख्या में माल बरामद

fake apple phone
अजमेर

Rajasthan: जिस हाई सिक्योरिटी जेल में हुई कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या, उसी के हार्डकोर बंदी ने खोले अंदर के ‘राज’

Ghughra High-Security Jail
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.