Dausa Nagar Parishad Result LIVE: BJP की शुरुआती बढ़त पलटी, कांग्रेस ने बनाया दबदबा, देखें किस वार्ड में किसकी जीत?

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Dausa Nagar Parishad Result: दौसा नगर परिषद चुनाव की मतगणना में अब तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है। 55 वार्डों में से 46 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। शुरुआत में भाजपा आगे चल रही थी, लेकिन काउंटिंग आगे बढ़ने के साथ कांग्रेस ने बढ़त बना ली। अब तक कांग्रेस ने 20 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 15 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 11 वार्डों में जीत मिली है। यानी कांग्रेस भाजपा से 5 सीट आगे चल रही है। अब बाकी बचे 9 वार्डों के नतीजों पर सबकी नजर है, क्योंकि इनके सामने आने के बाद नगर परिषद में बहुमत की तस्वीर और साफ हो जाएगी।
|वार्ड नंबर
|विजेता
|पार्टी
|1
|सरिता देवी
|भाजपा
|2
|मंजू देवी
|कांग्रेस
|3
|इंदिरा बैरवा
|भाजपा
|4
|सतीश कुमार
|भाजपा
|5
|शकुंतला
|भाजपा
|6
|कविता गुर्जर
|भाजपा
|7
|आशीष खंडेलवाल
|भाजपा
|8
|प्रिया गुप्ता
|भाजपा
|9
|लोकेश चांदा
|निर्दलीय
|10
|रसाल देवी
|कांग्रेस
|11
|नीरू
|निर्दलीय
|12
|कमलेश मीणा
|कांग्रेस
|13
|रवीना मीणा
|निर्दलीय
|14
|योगेश कुमार
|भाजपा
|15
|राधा जायसवाल
|भाजपा
|16
|सुनीता सैनी
|कांग्रेस
|17
|शाहनवाज मोहम्मद
|निर्दलीय
|18
|रेखा प्रजापत
|कांग्रेस
|19
|आशीष शर्मा
|कांग्रेस
|20
|कुसुम सैनी
|भाजपा
|21
|मोहन लुहार
|कांग्रेस
|22
|केदार मीणा
|भाजपा
|23
|शाकिर फारूकी
|कांग्रेस
|24
|नरेंद्र महावर
|कांग्रेस
|25
|अप्सरा बेगम
|कांग्रेस
|26
|यासमीन
|कांग्रेस
|27
|रईस खान
|कांग्रेस
|28
|अंजलि खंडेलवाल
|भाजपा
|29
|रेशम देवी
|कांग्रेस
|30
|वंदना शर्मा
|कांग्रेस
|31
|शिवेंद्र तिवारी
|निर्दलीय
|32
|इंद्र मीणा
|भाजपा
|33
|गिरिराज मीणा
|कांग्रेस
|34
|जितेंद्र शर्मा
|भाजपा
|35
|मंजू गुर्जर
|कांग्रेस
|36
|पिंकी शर्मा
|कांग्रेस
|37
|हरसहाय सामरिया
|कांग्रेस
|38
|दीपिका राठी
|निर्दलीय
|39
|रेशमा बानो
|निर्दलीय
|40
|सरवीन बानो
|निर्दलीय
|41
|विनोद मेहरा
|निर्दलीय
|42
|बबिता डंडोरिया
|भाजपा
|43
|सुरेंद्र कुमार
|कांग्रेस
|44
|अम्बरीश शर्मा
|निर्दलीय
|45
|वीरेंद्र शर्मा
|निर्दलीय
|46
|निक्की महावर
|कांग्रेस
|47
|48
|49
|50
|51
|52
|53
|54
|55
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