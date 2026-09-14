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Dausa Nagar Parishad Result LIVE: BJP की शुरुआती बढ़त पलटी, कांग्रेस ने बनाया दबदबा, देखें किस वार्ड में किसकी जीत?

Dausa Nagar parishad Election Result: दौसा नगर परिषद चुनाव के नतीजों से जुड़ा हर अपडेट यहां पढ़ें। वार्डवार रिजल्ट, प्रत्याशियों की जीत-हार और चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी लगातार अपडेट की जा रही है।
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दौसा

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Harshita Saini

Sep 14, 2026

dausa nagar parishad election result

Ai Generated Image

Dausa Nagar Parishad Result: दौसा नगर परिषद चुनाव की मतगणना में अब तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है। 55 वार्डों में से 46 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। शुरुआत में भाजपा आगे चल रही थी, लेकिन काउंटिंग आगे बढ़ने के साथ कांग्रेस ने बढ़त बना ली। अब तक कांग्रेस ने 20 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 15 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 11 वार्डों में जीत मिली है। यानी कांग्रेस भाजपा से 5 सीट आगे चल रही है। अब बाकी बचे 9 वार्डों के नतीजों पर सबकी नजर है, क्योंकि इनके सामने आने के बाद नगर परिषद में बहुमत की तस्वीर और साफ हो जाएगी।

वार्ड नंबरविजेतापार्टी
1सरिता देवीभाजपा
2मंजू देवीकांग्रेस
3इंदिरा बैरवाभाजपा
4सतीश कुमारभाजपा
5शकुंतलाभाजपा
6कविता गुर्जरभाजपा
7आशीष खंडेलवालभाजपा
8प्रिया गुप्ताभाजपा
9लोकेश चांदानिर्दलीय
10रसाल देवीकांग्रेस
11नीरूनिर्दलीय
12कमलेश मीणाकांग्रेस
13रवीना मीणानिर्दलीय
14योगेश कुमारभाजपा
15राधा जायसवालभाजपा
16सुनीता सैनीकांग्रेस
17शाहनवाज मोहम्मदनिर्दलीय
18रेखा प्रजापतकांग्रेस
19आशीष शर्माकांग्रेस
20कुसुम सैनीभाजपा
21मोहन लुहारकांग्रेस
22केदार मीणाभाजपा
23शाकिर फारूकीकांग्रेस
24नरेंद्र महावरकांग्रेस
25अप्सरा बेगमकांग्रेस
26यासमीनकांग्रेस
27रईस खानकांग्रेस
28अंजलि खंडेलवालभाजपा
29रेशम देवीकांग्रेस
30वंदना शर्माकांग्रेस
31शिवेंद्र तिवारीनिर्दलीय
32इंद्र मीणाभाजपा
33गिरिराज मीणाकांग्रेस
34जितेंद्र शर्माभाजपा
35मंजू गुर्जरकांग्रेस
36पिंकी शर्माकांग्रेस
37हरसहाय सामरियाकांग्रेस
38दीपिका राठीनिर्दलीय
39रेशमा बानोनिर्दलीय
40सरवीन बानोनिर्दलीय
41विनोद मेहरानिर्दलीय
42बबिता डंडोरियाभाजपा
43सुरेंद्र कुमारकांग्रेस
44अम्बरीश शर्मानिर्दलीय
45वीरेंद्र शर्मानिर्दलीय
46निक्की महावरकांग्रेस
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Updated on:

14 Sept 2026 11:33 am

Published on:

14 Sept 2026 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Nagar Parishad Result LIVE: BJP की शुरुआती बढ़त पलटी, कांग्रेस ने बनाया दबदबा, देखें किस वार्ड में किसकी जीत?

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