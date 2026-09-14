Dausa Nagar Parishad Result LIVE: BJP की शुरुआती बढ़त पलटी, कांग्रेस ने बनाया दबदबा, देखें किस वार्ड में किसकी जीत?

Dausa Nagar Parishad Result: दौसा नगर परिषद चुनाव की मतगणना में अब तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है। 55 वार्डों में से 46 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। शुरुआत में भाजपा आगे चल रही थी, लेकिन काउंटिंग आगे बढ़ने के साथ कांग्रेस ने बढ़त बना ली। अब तक कांग्रेस ने 20 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 15 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 11 वार्डों में जीत मिली है। यानी कांग्रेस भाजपा से 5 सीट आगे चल रही है। अब बाकी बचे 9 वार्डों के नतीजों पर सबकी नजर है, क्योंकि इनके सामने आने के बाद नगर परिषद में बहुमत की तस्वीर और साफ हो जाएगी।