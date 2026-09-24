Dausa Zila Parishad: जिला परिषद दौसा के किस वार्ड में आती है आपकी ग्राम पंचायत, जानें

जिला परिषद दौसा। फोटो: पत्रिका
दौसा। दौसा जिला 10 अप्रेल 1991 को बना और इसी समय जिला परिषद का गठन हुआ। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत 14 फरवरी 1995 को पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए। उस समय 21 वार्ड थे। जिले के पहले जिला प्रमुख डॉ. किरोड़ीलाल मीना रहे, जिनका कार्यकाल 14 फरवरी 1995 से 22 दिसंबर 1998 तक रहा। वार्ड पुनर्गठन के बाद वर्तमान में जिला परिषद के 37 वार्ड हैं, जिनमें जिले की 362 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
इन्हीं ग्राम पंचायतों के मतदाता दौसा जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसके बाद जिला परिषद सदस्य तो जिला प्रमुख का चुनाव करेंगे तथा पंचायत समिति सदस्य भी प्रधान का चुनाव करेंगे। जिला प्रमुख पद के लिए आरक्षण लॉटरी पहले ही हो चुकी है, जिसके अनुसार दौसा जिला प्रमुख का पद एससी महिला के लिए आरक्षित है।
1. सैंथल, बोरोदा, रामपुरा उर्फ महाराजपुरा, शिवरामपुरा, बापी, क़ाबलेश्वर, खुरीकलां, जसौता।
2. भंडाना, जिरोताखुर्द, सिंगवाड़ा, ढिगारिया, कोटा पट्टी, नांगल गोविंद, बनियाना, कंवरपुरा, बुंटोली, डूंगरावता, मांडेडा सुनारपुर, खानवास।
3. जैलमपुरा, पीपल्या चैनपुरा, खानपुरा, राजवास, मलवास, देहलास, नांगल राजावतान, रामसिंहपुरा, चूडियावास, अभयपुरा, लाहड़ी का बास, छारेडा।
4. कालीखाड़, प्यारिवास, बड़ागांव, मानपुरिया, ठिकरिया, बागपुरा, थूमड़ी, बैजवाड़ी, हिंगोटिया, चावण्ड।
5. निचुनिया, जीतपुर, गोपालपुरा, कल्लावास, कालुवास, सिन्दौली, जगनेर, बिडौली, कंवरपुरा, निजामपुरा।
6. सोनड, जगनेर तुर्कान रामनगर, हेमल्यवाला, चांदवास, अभयपुरा, बिदरखा, गांगल्यवास, नोरंगपूरा, बीछा, कुशलपुरा, श्रिया, जमराबाद।
7. निर्झरना, रतनपुरा, रायमलपुरा, श्यामपुरा कला, नालावास, झांपदा, चौण्डियावास, थुनीधिराजपुरा, संवासा, थलोज।
8. समेल, होदायली, दौलतपुरा, कर्णपुरा चक न. 1, मटलाना, शिवसिंहपुरा, महाराजपुरा, तलाबगांव, श्रीमा।
9. थुनी धिराजपुरा (अजबपुरा), लाखनपुर, लाडपुरा, देवली, श्रेरामपुरा, खटवा, खेड़ली, मिर्जापुरा, लालपुरा।
10. बड़ेखन, कांकरिया, कल्याणपुरा, बगड़ी, बिलोना खुर्द, महारिया, किशोरपुरा।
11. खेड़ला खुर्द, डीवाचली कला, पट्टी किशोरपुरा, बिनोरी, टोडा ठेकला, खेमावास, सूरतपुरा।
12. घाटा, खटुम्बर, डीगो, गोल, टोडागांगा, इंदावा, डिडवाना।
13. टोरडा, रालावास, सलेमपुरा, डूंगरपुर, हरिपुरा, कोलीवाड़ा, डोब, पालुन्दा, भांवता, डोलावास, नयावास, राहूवास।
14. हापावास, श्यालावास, महाराजपुरा, पापड़दा, आलूदा, आलूदा खुर्द, धरणवास, बालावास, नांगलचापा, भगलाई।
15. मोहचिंगपुरा, झांपडावास, खवारावजी, गढ़, राणोली, लांका, बहरावंडा, गुमानपुरा।
16. चांदराणा, नांगल बैरसी, महेश्वरा कला, महेश्वरा खुर्द, पालावास, जौपाड़ा, खैरवाल, चावनडेडा, कालोता, रोहड़ा।
17. बाणे का बरखेड़ा, सूरजपुरा, रलावता, कालाखो, आमटेडा, गोठड़ा, देवरी, सराय।
18. रेटा, दुब्बी, कैलाई, बासड़ा, सिकंदरा, बावनपाड़ा, भंडारी, निहालपुरा।
19. पीलवा कला, डोलिका, शेखपुरा, गंडरावा, अगावली, टोरडा, झरना, गांगदवाडी, सरुण्डला, अचलपुरा।
20. गीजगढ़, रामगढ़, ब्राह्मण बैराडा, बिन्दरवाडा, कालवान, छोकरवाडा।
21. मरियाडा, सीकरी, पीपलकी, मानपुर, पिलोड़ी, पांचोली, नामनेर, जयसिंहपुरा, करोड़ी।
22. ठिकरिया, चांदेरा, पाडली, मीना सीमला, उदयपुरा, हिंगवा, नांदरी, गनीपुर।
23. नाहर खोहरा, डेडान बसेड़ी, घूमना, पाटन, गडोरा, जोध्या, फरारसपुरा, कालाखो।
24. सलेमपुरा, जलालपुर, नाहिडा, शीशवाड़ा-समसपुर, डन्ड, अलीपुर, तालचिड़ी, बड़ागांव, सुल्तानपुरा, खेड़ला बुजुर्ग, मनोहरपुर, बाड़ा बुजुर्ग, पावटा।
25. नोगांव, खानपुर, कौंडला, औंडमीना, मोहनपुर, खावदा, गाजीपुर, भोपुरशाहपुर, सांथा, गहनोली, पलानहेड़ा।
26. पाटोली, सायपुर, खोंचपुरी, बरीतकी, पाडली, पीपलखेड़ा, गगवाना, वीरपुर, हुड़ला, समलेटी।
27. बालाहेड़ी, टुडियाना, बेरखेड़ा, कमालपुर, रसीदपुर, भोपरटप्पा, पाली, हड़िया, रोंत, खेड़ला गदाली।
28. सालिमपुर, सिन्दूकी, धौलखेडा, वीरासना, पाडला, पाखर, केसरा, उकरुंद, जटवाड़ा, नांगल सुमेरसिंह, टिकरी क़िलानोत।
29. गढ़ हिम्मतसिंह, रीण्दली, हल्दैना, कोट, मुनापुरा, बनावड, हिंगोटा, बावड़ीखेड़ा, पातरखेड़ा, महुखुर्द।
30. लोटवाड़ा, नांगल, नोरंगवाड़ा, विशाला, बैजुपाड़ा, झुथाहेड़ा खुर्द, ढिगारिया कपूर, ढिगारिया भीम, बालाहेड़ा, अलीपुर।
31 .बिवाई, बास बिवाई, गुड़ा आशिकपुरा, नांगल झामरवाड़ा, गोलाड़ा, निहालपुरा, माली बास, भेदाडी मीणान, पुंदरपाड़ा, मोटूका, रलावता, मीनापाड़ा।
32. रानापाड़ा, उनबड़ागांव, भांडेडा, आभानेरी, झांज्या का बास, झुपडींन, धानधोलाइ, बड़ियाल कलां, खेड़ी, सोडाला।
33. पामाड़ी, पिचुपाडा कलां, पिचुपाडा खुर्द, बड़वाली, देलाड़ी, गुडलिया, दुवारापुरा, प्रतापपुरा, खूंटला, अक्षयपुरी।
34. आनंदपुरा, पाडला, गुल्लाना, झांझीरामपुरा, जावली का बाढ़, लीलोज, झरवालों की ढाणी, मुन्डगीस्या, मैंडी का बास, अन्तवाड़ा, नंदेरा, झिलकी ढाणी।
35. बड़ियाल खुर्द, फुलेला, नारायणपुरा, कोलाना, केसरीसिंह पुरा, करनावर, गुढ़ाकटला, अरनिया, काटरवाडा, कीरतपुरा, हरसोरा।
36. रेहड़िया, चांदेरा, चैबडीवाला, गादरवाड़ा गुजरान, भांवता, भांवती, ऐंचेडी, मुही, कोलवा, नयागांव, धनावड।
37. तीतरवाडा कलां, कुंडल, प्रेमपुरा, भेड़ोली, सिन्डोली, निमाली, बड़ौली, कालीपहाड़ी, पुरोहितों का बास, बिशनपुरा, चोरडी।
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