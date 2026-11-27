मुख्य अतिथि सुनीता बैंसला ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा और जीत-हार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से अनुशासन, आत्मविश्वास, त्याग और खेल भावना जैसे जीवन मूल्यों का विकास होता है। टीम के साथ खेलने से सहयोग, समर्पण और सामूहिक हित को प्राथमिकता देने की भावना मजबूत होती है। विभिन्न राज्यों से आए खिलाडिय़ों के बीच संवाद और सहभागिता से आपसी सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने पढ़ाई के साथ खेलों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले युवाओं की सराहना करते हुए खिलाडिय़ों से खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया।