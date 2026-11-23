Rajasthan : हिण्डौनसिटी. खेतों में सरसों की फसल पीले फूलों से लहलहा रही है, वहीं कृषि उपज मंडी में इसके भाव भी नई ऊंचाइयां छू रहे है। त्योहारों के बाद सावों के सीजन में तेल मिलों की बढ़ी मांग से सरसों की कीमतों में तेजी बनी हुई है। शनिवार को जिले की 'ए' श्रेणी की कृषि उपज मंडी में 42 ऑयल कंडीशन सरसों के भाव 10 हजार 301 रुपए प्रति क्विटल तक पहुंच गए। इससे सरसों तेल के खुदरा भाव 220 रुपए प्रति किलो पहुंचने से आमजन की रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। मंडी में इन दिनों प्रतिदिन सरसों की आवक सिमट का करीब एक हजार कट्टे रह गई है। नई फसल आने में अभी करीब ढाई माह का समय है, ऐसे में भावों में तेजी बने रहने की संभावना है।