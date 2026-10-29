Exclusive: राजस्थान बोर्ड की 10वीं-12वीं कक्षा के सिलेबस में बड़ा बदलाव, अगले सत्र से AI भी पढ़ेंगे बच्चे

अजमेर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड ने दसवीं में कंप्यूटर विज्ञान और बारहवीं में आईटी व कंप्यूटर साइंस विषय के साथ 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' को नए विषय के रूप में जोड़ने की तैयारी कर ली है। सबकुछ योजना के अनुरूप रहा तो अगले सत्र से दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थी एआई की पढ़ाई भी करेंगे। अगले सत्र से संभावना पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटे विषय विशेषज्ञों के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तहत एआई, कोडिंग और डेटा साइंस को स्कूल स्तर से ही पढ़ाना आवश्यक किया जा चुका है। सीबीएसई 2023 में ही नवीं से बारहवीं कक्षा के लिए एआई को स्किल विषय के रूप में जोड़ चुका है। राजस्थान बोर्ड ने इस पैटर्न पर पाठ्यक्रम रिवीजन कमेटी बनाकर काम शुरु करवा दिया है। अगले सत्र 2027-28 से एआई को चैप्टर या अलग पेपर के रूप में शामिल किया जाएगा।