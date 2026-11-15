‘पाकिस्तानी हैंडलर ‘शाह’ ने…’, महकदीप ने उगले राज़, श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा!

राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में 3 नवंबर को हुए रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार से रची गई एक खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। राजस्थान एटीएस और श्रीगंगानगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब के गुरदासपुर से दो मुख्य आरोपियों- महकदीप कौर और देवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है। जयपुर और श्रीगंगानगर पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में एडीजी एटीएस दिनेश एमएन ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर 'शाह' ने युवती को 'हनी ट्रैप' में फंसाकर भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए तैयार किया था।