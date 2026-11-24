खैरथल-तिजारा: घर में शादी की तैयारियों को लेकर खुशियों का माहौल था। फरवरी में बेटे की शादी होनी थी। करीब दो महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी। परिवार नई जिंदगी की शुरुआत का इंतजार कर रहा था, लेकिन सोमवार शाम एक सड़क हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मंदिर जाने के लिए घर से निकले 28 साल के लेबर इंस्पेक्टर योगेश कुमार लवानिया की पिकअप के नीचे दबने से मौत हो गई। इस हादसे ने परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल दीं।