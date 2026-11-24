पूर्व विधायक बलजीत यादव। पत्रिका फाइल फोटो
बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को मानहानि के मामले में बड़ा झटका लगा है। रोहतक की अदालत ने उन्हें छह महीने की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला राजस्थान के तिजारा से भाजपा विधायक बाबा बालकनाथ की ओर से दायर मानहानि याचिका से जुड़ा है। अदालत ने 17 नवंबर को बलजीत यादव को इस मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद 23 नवंबर को सजा का फैसला सुनाया गया। इस फैसले के बाद राजस्थान और हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में मामला चर्चा का विषय बन गया है।
जानकारी के अनुसार, इस विवाद की शुरुआत मार्च 2021 में हुई थी। उस समय बलजीत यादव बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, जबकि बाबा बालकनाथ भाजपा के सांसद थे। आरोप है कि बलजीत यादव ने बाबा बालकनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था और उन पर निराधार आरोप लगाए थे।
इस मामले को लेकर बाबा बालकनाथ ने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया। उन्होंने 6 सितंबर 2021 को रोहतक जिला अदालत में बलजीत यादव के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई और दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क रखे गए।
मामले में बाबा बालकनाथ की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार हुड्डा ने पैरवी की। वहीं, बलजीत यादव की तरफ से अधिवक्ता सचिन नवीन चौधरी और अशोक मक्कड़ ने अदालत में उनका पक्ष रखा।
लंबी कानूनी प्रक्रिया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 17 नवंबर को बलजीत यादव को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद 23 नवंबर को अदालत ने सजा सुनाते हुए छह महीने की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया।
इस मामले की शुरुआत साल 2021 में हुई थी और अब अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है। बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव और तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ से जुड़े इस मामले पर दोनों राज्यों के राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। अदालत के फैसले ने करीब पांच साल पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। यह फैसला उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, जो सार्वजनिक मंचों से विरोधियों पर बिना किसी ठोस आधार के व्यक्तिगत या अमर्यादित टिप्पणी करते हैं।
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