इस मामले की शुरुआत साल 2021 में हुई थी और अब अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है। बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव और तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ से जुड़े इस मामले पर दोनों राज्यों के राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। अदालत के फैसले ने करीब पांच साल पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। यह फैसला उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, जो सार्वजनिक मंचों से विरोधियों पर बिना किसी ठोस आधार के व्यक्तिगत या अमर्यादित टिप्पणी करते हैं।