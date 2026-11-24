अलवर जिले के अजबगढ़ स्थित अमनबाग पैलेस होटल में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बिजली विभाग में संविदा पर काम करने वाले लाइनमैन महेंद्र कुमार सैनी (30) की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के समय वह होटल परिसर में ग्रेड पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए जयपुर के नीम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी है।