अलवर शहर में पर्यटन और संस्कृति का रंग जमने वाला है। मत्स्य उत्सव-2026 की शुरुआत बुधवार से होगी। चार दिन तक चलने वाले इस उत्सव में शहरवासियों और पर्यटकों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत सुबह 5:30 बजे जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ होगी। इसके बाद कंपनी बाग में योगा फॉर ऑल, बायोडायवर्सिटी पार्क में वन विहार और मोती डूंगरी पर अंतरिक्ष दर्शन कार्यक्रम होगा। शाम को पोल मलखंब के प्रदर्शन और कवि सम्मेलन के साथ पहले दिन का समापन होगा।