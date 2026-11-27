लोकसभा(फोटो-ANI)
Parliament Special Session 2026: संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। दूसरी ओर, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) ने भी अपने आठ लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। LJP(R) ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इस बीच सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी विधेयक का मसौदा देखने के बाद ही अपना रुख तय करेगी।
उधर, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK ने भी परिसीमन विधेयक को लेकर अपने रुख में कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। पार्टी का कहना है कि अगर नए विधेयक में राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी, तो वह इसका समर्थन करने पर विचार कर सकती है। हालांकि, पार्टी ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है।
संसद के विशेष सत्र से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर 30 नवंबर से शुरू होने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शिवसेना के सभी सांसदों को 29 नवंबर की रात तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। पार्टी के लोकसभा में 13 और राज्यसभा में दो सांसद हैं। शिंदे 28 नवंबर को मुंबई में पार्टी सांसदों की बैठक भी करेंगे। इसमें संसद के विशेष सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी।
शरद पवार की NCP (SP) ने भी अपने सभी आठ लोकसभा सांसदों को 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। पार्टी का तीन लाइन का व्हिप सांसद अमोल कोल्हे ने जारी किया है। व्हिप में कहा गया है कि लोकसभा में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होना है, इसलिए सभी सांसद बिना किसी चूक के सदन में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।
NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने परिसीमन विधेयक पर पार्टी का रुख स्पष्ट करने से पहले उसका मसौदा देखने की बात कही है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें विधेयक की कॉपी नहीं मिली है और संसद के सत्र का एजेंडा भी स्पष्ट नहीं है। सुले ने यह भी कहा कि उन्हें फिलहाल किसी बैठक का निमंत्रण नहीं मिला है। INDIA ब्लॉक के साथ समन्वय को लेकर उन्होंने कहा कि देश से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी नेताओं से उनकी नियमित बातचीत होती रहती है।
इस बीच, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने 28 नवंबर को विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। इसमें INDIA ब्लॉक के अलावा DMK, AAP और BJD जैसे गैर-INDIA दलों को भी आमंत्रित किया गया है।
तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी पहले इस मुद्दे पर सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर चुकी है, लेकिन अब उसका कहना है कि नए विधेयक के प्रावधान देखने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही अगर उनकी शर्तों को सरकार मानती है तो विधेयक पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में तमिलनाडु के पूर्व सीएम और पार्टी अध्यक्ष ने एक ट्वीट भी किया है।
केंद्र सरकार ने लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को बुलाने का अनुरोध किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि दोनों सदनों में जरूरी सरकारी कामकाज किया जाएगा और परिस्थितियों के अनुसार बैठकें 3 दिसंबर तक चल सकती हैं।
हालांकि, सरकार ने शुरुआत में विधायी एजेंडे का स्पष्ट ब्योरा नहीं दिया था। लेकिन महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन और लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।
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