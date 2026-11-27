Parliament Special Session 2026: संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। दूसरी ओर, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) ने भी अपने आठ लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। LJP(R) ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इस बीच सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी विधेयक का मसौदा देखने के बाद ही अपना रुख तय करेगी।