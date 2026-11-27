कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस के 3 जून के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष और अखरुज्जमां को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था। अदालत ने इस आदेश को कानूनन टिकने योग्य नहीं माना है। विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश मिलने के 10 दिनों के भीतर, कानून के अनुसार नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक की नियुक्तियों पर पुनर्विचार करें।