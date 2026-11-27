दौरे के दौरान दीपके ने धोत्रा गांव के जिला परिषद स्कूल का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की और स्कूल की व्यवस्थाएं देखीं। स्कूल की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक दोपहर 12 बजे स्कूल पहुंचते हैं और समय से पहले ही चले जाते हैं। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए साफ-सुथरे शौचालय तक नहीं हैं। शौचालय में न छत है और न दरवाजे। कक्षाओं में बांस रखे हुए हैं। दीपके ने कहा कि देश की आजादी के 80 साल पूरे होने को हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी टीनशेड के नीचे स्कूल चल रहे हैं। सरकार किसानों के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार किसके हित में काम कर रही है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसका जवाब देना चाहिए।