Delimitation Bill: परिसीमन बिल को लेकर अपने पहले दिए गए बयान से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव पलट गए हैं। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। उनके मुताबिक, उन्होंने पंचायत चुनाव के परिसीमन के संदर्भ में यह बात कही थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर जो स्टैंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, वही उनका भी है।