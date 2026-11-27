Delimitation Bill 2026 :हर राज्य की 50% लोकसभा सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी (फोटो सोर्स: ANI)
Delimitation Bill 2026: केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को परिसीमन के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटें समान रूप से 50% बढ़ाने और सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 तक बनाए रखने का प्रावधान है। अप्रैल में हार झेल चुकी सरकार के सामने अब इसे पारित कराने की चुनौती है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर से और राज्यसभा की 2 दिसंबर से होगी। कामकाज की जरूरत के आधार पर दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर को खत्म हो सकती है।
यह मानसून सत्र का विस्तार है। सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन उसका सत्रावसान नहीं किया गया। इसलिए संसद को कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाया जा सकता है।
प्रस्तावित पैकेज लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने से जुड़ा है। इनमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य तक हो सकते हैं। सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता बनाना चाहती है। 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इसे भविष्य की जनगणना और परिसीमन से जोड़ा था।
अप्रैल के पैकेज में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल थे। परिसीमन विधेयक में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए आयोग का प्रस्ताव था। तीसरा विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की चुनावी व्यवस्था में जरूरी बदलावों से जुड़ा था।
परिसीमन के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और आबादी के आधार पर राज्यों की सीटें तय होती हैं। सीटें बढ़ने से राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है।
विधेयक पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मौजूद व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन जरूरी है। मतदान के समय सदन में व्यवस्था भी होनी चाहिए।
543 सदस्यीय लोकसभा में तीन सीटें खाली हैं। सभी 540 सदस्य वोट दें तो 360 मतों की जरूरत होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के करीब 320 सांसद होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, तीन अहम दलों का साथ मिलने पर भी आंकड़ा 354 तक पहुंचेगा, यानी छह वोट कम रहेंगे।
अप्रैल के बाद करीब 26 सांसद विपक्षी खेमे से अलग हुए हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद शामिल हैं, जिन्होंने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय कर NDA को समर्थन दिया। शिवसेना (UBT) के छह सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं।
17 अप्रैल को 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर 528 सांसदों ने मतदान किया था। इसे पारित होने के लिए 352 वोट चाहिए थे, लेकिन यह 54 मतों से पीछे रह गया। इसके बाद सरकार ने NDA के बाहर के दलों से संपर्क बढ़ाया।
करीब 244 सदस्यों की प्रभावी संख्या वाली राज्यसभा में सभी के मतदान करने पर दो-तिहाई के लिए 163 वोट चाहिए। NDA के पास 154 से अधिक सदस्य होने का अनुमान है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के समर्थन से स्थिति सुधर सकती है। दोनों सदनों में नतीजा उपस्थिति, दलों के रुख और आखिरी दौर की बातचीत पर निर्भर करेगा।
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