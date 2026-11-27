Delimitation Bill 2026: केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को परिसीमन के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटें समान रूप से 50% बढ़ाने और सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 तक बनाए रखने का प्रावधान है। अप्रैल में हार झेल चुकी सरकार के सामने अब इसे पारित कराने की चुनौती है।