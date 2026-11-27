सुनवाई के दौरान दरगाह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दरगाह को लेकर सुरक्षा संबंधी आशंकाएं हैं और पहले भी ऐसी गतिविधियों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता रही है। उन्होंने बताया कि विवादित स्तंभ दरगाह के काफी करीब है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल सार्वजनिक माहौल बिगाड़ने के लिए कर सकते हैं।