जस्टिस गवई ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा है कि, हाल के घटनाक्रमों से ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलेजियम व्यवस्था में योग्यता और समावेशिता के सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है और एक विशेष समुदाय को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जा रही है। जस्टिस गवई ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कॉलेजियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता था। उन्होंने संसद में दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाईकोर्ट जजों में केवल 22 SC, 16 ST, 89 OBC और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से थे।