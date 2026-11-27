2019-21 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में शादीशुदा महिलाओं में से लगभग 10 में से 1 महिला ने बताया कि उन्होंने अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार से शादी की है। 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों से शादी की, ऐसे टॉप 5 राज्य दक्षिण से हैं। तमिलनाडु में 27.9%, कर्नाटक में 26.6%, आंध्र प्रदेश में 26.4%, पुडुचेरी में 19.2% और तेलंगाना में यह आंकड़ा 18.2% है। 1992-93 के दौरान पिता की तरफ के फर्स्ट कज़िन से शादी के मामले 5.5% थे, जो 2019-21 के दौरान 4% रह गए। 1992-93 के दौरान माता की तरफ के फर्स्ट कज़िन से शादी के मामले 4.6% थे, जो 2019-21 के दौरान 4% रह गए। 1992-93 के दौरान सेकंड कज़िन से शादी के मामले 0.9% थे, जो 2019-21 के दौरान 0.6% रह गए। 1992-93 के दौरान अंकल (रिश्ते में चाचा/मामा) से शादी के मामले 0.9% थे, जो 2019-21 के दौरान 0.3% रह गए। 1992-93 के दौरान अन्य करीबी रिश्तेदारों से शादी के मामले 2.4% थे, जो 2019-21 के दौरान 1.9% रह गए। इन आंकड़ों का स्त्रोत NFHS-1 और NFHS-5 है। 1992-93 के आंकड़े healthnutritionindia.in और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की प्रकाशित और पूर्णांकित श्रेणियों का योग हैं।