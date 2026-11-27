यह सुराग मुंबई पुलिस के लिए उसकी पहचान करने और आगे की जानकारी जुटाने के लिए काफी था। यह जानकारी तमिलनाडु पुलिस के साथ साझा की गई, जिसके चलते अमेरिका से भारत लौटने पर उसे चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वह तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जब आरोपी को उनकी कस्टडी में सौंपा जाएगा, तो उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी ताकि इन धमकियों के पीछे के असली मकसद का पता लगाया जा सके।