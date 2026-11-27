महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के विस्तार से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को 16 से 18 अप्रैल के सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन, सरकार इसे पास कराने में विफल रही। उस समय बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 वोट इसके खिलाफ थे, 11 सांसद अनुपस्थित थे। उस समय लोकसभा में कुल 528 सदस्य थे और बिल को पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। अब सदन की मौजूदा संख्या 540 है, इसलिए बिल को पास करने के लिए लगभग 360 वोटों की आवश्यकता होगी।