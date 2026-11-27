लोकसभा(फोटो-ANI)
Special Parliament Session: केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। लोकसभा के लिए 30 नवंबर और राज्यसभा के लिए 2 दिसंबर को सत्र प्रस्तावित है। अप्रैल में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रहने के बाद, सरकार एक बार फिर जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस बार सरकार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) यानी NCP (SP) के रुख से कुछ उम्मीद दिख रही है।
सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। इनमें से लगभग 283 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। महिला आरक्षण के प्रस्ताव में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल है। प्रस्तावित विधेयक में एक परिसीमन आयोग के गठन का भी प्रावधान है, जिसका काम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना होगा।
सरकार का तर्क है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से सांसदों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली आबादी के बीच का अनुपात बेहतर होगा। इसके विपरीत, विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण का इस्तेमाल एक बहाने के तौर पर कर रही है, ताकि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह से फिर से तय किया जा सके जिससे उसके अपने राजनीतिक हितों को फायदा हो। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व में संभावित असंतुलन को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं।
संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में 540 सदस्यों वाली लोकसभा में तीन सीटें खाली हैं। इस आधार पर विधेयक के समर्थन में कम से कम 360 वोटों की जरूरत बताई जा रही है।
बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को फिलहाल करीब 319 सांसदों के समर्थन को लेकर आश्वस्त है, जिसमें बीजेपी के 241 सांसद शामिल हैं। इस आंकड़े में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों का एक गुट भी शामिल है। इसके अलावा, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के एक सांसद से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि 360 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सरकार को लगभग 41 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।
लोकसभा में एनसीपी (शरद पवार) के आठ सांसद हैं। गुरुवार को पार्टी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने परिसीमन विधेयक पर पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना चाहिए। पार्टी पूरी जानकारी देखने के बाद ही कोई फैसला लेगी। अगर एनसीपी (एसपी) के आठ सांसद अपना समर्थन देते हैं, तो एनडीए का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या 319 से बढ़कर 328 हो सकती है। हालांकि, सुप्रिया सुले ने अभी तक इस विधेयक के समर्थन को लेकर कोई पक्का वादा नहीं किया है।
इस राजनीतिक समीकरण में डीएमके एक अहम भूमिका निभा सकती है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं। पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि अगर लोकसभा सीटों में उनकी मौजूदा मौजूदा करीब 7.2 प्रतिशत हिस्सेदारी हिस्सेदारी सुरक्षित रहती है, तो पार्टी परिसीमन से जुड़े इस संवैधानिक संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर विचार कर सकती है।
डीएमके की मुख्य चिंता यह है कि चूंकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता पाई है, इसलिए परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में उन्हें किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। अगर DMK के सभी 22 सांसद इस बिल का समर्थन करते हैं, तो NDA के पक्ष में सांसदों की संख्या 351 तक पहुंच सकती है।
महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के विस्तार से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को 16 से 18 अप्रैल के सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन, सरकार इसे पास कराने में विफल रही। उस समय बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 वोट इसके खिलाफ थे, 11 सांसद अनुपस्थित थे। उस समय लोकसभा में कुल 528 सदस्य थे और बिल को पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। अब सदन की मौजूदा संख्या 540 है, इसलिए बिल को पास करने के लिए लगभग 360 वोटों की आवश्यकता होगी।
लोकसभा में पास होने के बाद, इस बिल को 2 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। यहां भी सरकार को दो-तिहाई बहुमत हासिल करना होगा। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में एनडीए (NDA) के पास 142 सीटें हैं। संविधान संशोधन को पास करने के लिए 161 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि सरकार को कम से कम 19 और सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा।
राज्यसभा में, डीएमके के आठ सांसद हैं और एनसीपी (SP) का एक सांसद है। इसके अलावा, एनडीए से बाहर के दलों के लगभग 100 सदस्य हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि क्षेत्रीय दलों के समर्थन से राज्यसभा में भी जरूरी आंकड़ा हासिल किया जा सकता है।
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