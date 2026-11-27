YouTube: यूट्यूब पर हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे वीडियो को यूट्यूब हटाता है। कंपनी की ताजा कम्युनिटी गाइडलाइंस एनफोर्समेंट रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत से अपलोड किए गए 34.4 लाख वीडियो हटाए गए। अन्य देशों के मुकाबले वीडियो हटाने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस अवधि में दुनियाभर में करीब 1.1 करोड़ वीडियो हटाए गए। यानी कुल हटाए गए वीडियो में भारत की हिस्सेदारी करीब 31% रही। यह आंकड़ा जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में 28% अधिक है।