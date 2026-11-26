

CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए बहुमत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। ब्रिटास ने इसे पिछले लोकसभा चुनाव के जनादेश को प्रभावित करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि परिसीमन के जरिए देश का चुनावी नक्शा दोबारा तैयार किया जा सकता है। ब्रिटास के मुताबिक, अगर सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण देना है, तो मौजूदा लोकसभा की सदस्य संख्या के आधार पर भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। CPI(M) सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी। उन्होंने बताया कि लेफ्ट के लोकसभा में आठ और राज्यसभा में छह सांसद हैं और वे विधेयक का विरोध करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे।