बीआरएस नेता पुट्टा विष्णुवर्धन रेड्डी ने राहुल गांधी के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीन साल बीत जाने के बावजूद उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तीन साल पहले इसी स्थान और इसी मेज पर राहुल गांधी स्वयं बैठे थे, जहां बिरयानी खाने, चाय पीने और समोसे खाने के बीच उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनने के पहले ही साल में दो लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और पहली ही कैबिनेट बैठक में जॉब कैलेंडर को कानून का रूप दिया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि वादाखिलाफी को लेकर तेलंगाना की जनता, युवा, छात्र और समाज के सभी वर्ग आगामी चुनावों में एकजुट होकर करारा जवाब देंगे।