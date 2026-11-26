आंध्र प्रदेश के सड़क एवं भवन निर्माण मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से घायलों को दिए जा रहे उपचार की जानकारी भी ली। साथ ही निर्देश दिए कि घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इलाज में किसी तरह की देरी न हो।