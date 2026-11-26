केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(फोटो-ANI)
Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2047 तक भारत को विकसित और महान बनाने के संकल्प का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने संसद में कांग्रेस के एक नेता के साथ हुई बातचीत का किस्सा सुनाया। शाह के मुताबिक, एक कांग्रेस नेता ने उनसे पूछा था कि 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां होंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनका ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि भारत माता पर है और 2047 में भारत जरूर होगा।
अमित शाह ने कहा कि भारत को महान बनाने का संकल्प किसी व्यक्ति को महान बनाने से बड़ा है। उन्हें विश्वास है कि सामूहिक प्रयासों से स्वामी विवेकानंद ने भारत के लिए जो सपना देखा था, वह 2047 में देश की आजादी के 100 साल पूरे होने तक साकार हो सकता है।
अमित शाह ने बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में कांग्रेस के एक नेता मुझसे मिले और बोले- भाई, 2047 में मोदी जी कहां होंगे? मैंने जवाब दिया कि आपका ध्यान व्यक्तियों पर है, जबकि हमारा ध्यान भारत माता पर है। 2047 में भारत तो निश्चित रूप से होगा। गृह मंत्री ने कहा कि देश को महान बनाने का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति को महान बनाने से अलग है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश के सामूहिक प्रयासों से 2047 तक भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
शाह ने संविधान को इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने देश को जो पवित्र ग्रंथ सौंपा है, उसी में दिखाए गए मार्ग पर चलकर भारत को आगे बढ़ना चाहिए।
अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में संविधान और उससे बनी संस्थाओं के प्रति सम्मान नहीं दिखता।
शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में बहस के बजाय सड़क पर चर्चा की बात करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी सवाल उठाए। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की चुनावी हार का जिक्र करते हुए कहा कि वह लगातार चुनाव हार रहे हैं। इस दौरान शाह ने उत्तर भारत की कहावत 'नाच न आए आंगन टेढ़ा' का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी टिप्पणी की।
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