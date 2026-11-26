शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में बहस के बजाय सड़क पर चर्चा की बात करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी सवाल उठाए। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की चुनावी हार का जिक्र करते हुए कहा कि वह लगातार चुनाव हार रहे हैं। इस दौरान शाह ने उत्तर भारत की कहावत 'नाच न आए आंगन टेढ़ा' का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी टिप्पणी की।