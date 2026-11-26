JDU New State Committee: बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी समिति का विस्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 26 नवंबर को नई टीम की विस्तारित लिस्ट जारी की। इसमें तीन नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ को प्रदेश महासचिव और 11 नेताओं को प्रदेश सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सूची में शामिल है। नई सूची में मनीष कुमार को प्रदेश महासचिव के साथ मुख्यालय प्रभारी (आईटी) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। पार्टी ने प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक कामकाज को मजबूत करने के लिए अलग-अलग नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं।