China Arunachal Pradesh Claim: चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए उसे भारत का एक राज्य मानने से इनकार कर दिया है। चीन का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है जब भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि दोनों देश सीमा विवाद को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और शांति के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में चीन का अगले ही दिन ऐसा बयान आना शांति वार्ता पर पानी फेरने के जैसा है।