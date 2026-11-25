Randhir Jaiswal: भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल दी। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वी सेक्टर को लेकर भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच एक बैठक हुई। यह चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि सीमा का बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। इसके साथ ही बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। रणधीर जायसवाल ने बताया कि इन बैठकों का मुख्य मकसद सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना है।