

रणधीर जायसवाल के मुताबिक, चेन्नई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर को सौरव दास को नोटिस जारी किया था। यह कार्रवाई कानून लागू करने वाली एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। पासपोर्ट कार्यालय ने दास से उनके जन्मस्थान के बारे में सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें अपने जवाब के समर्थन में जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। अधिकारियों के मुताबिक, पासपोर्ट आवेदन में सही जानकारी देना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति की ओर से तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देने की बात सामने आती है तो पासपोर्ट कार्यालय उससे जवाब मांग सकता है।