पटना। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी उनके पैतृक गांव नदवां में हो रही है। इस शाही शादी की देशभर में खूब चर्चा हो रही है। शादी समारोह में देशभर से बड़ी संख्या में मेहमान पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह भी हेलीकॉप्टर से समारोह में पहुंचे। इस दौरान उनकी अनंत सिंह से मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच पुरानी दोस्ती की झलक देखने को मिली। शादी समारोह में बृजभूषण शरण सिंह ने अनंत सिंह के प्रभाव और दबदबे को लेकर कहा कि आपका दबदबा पहले भी था और आगे भी रहेगा। उन्होंने अनंत सिंह के साथ अपने पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया।