Sheikh Hasina Return to Bangladesh: बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त और वरिष्ठ राजनयिक वीणा सीकरी ने शेख हसीना की वतन वापसी पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता से अवामी लीग पार्टी का वोट बैंक मजबूत हुआ है। उनके मुताबिक, बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बावजूद देश की हालत और खराब हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है तब से अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और यह अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है।