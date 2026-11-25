प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाओं में पुलिस की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होने की बात कही गई है।