कुर्सी पर बैठे रहे बाहुबली अनंत सिंह, दो लोग करते रहे जूतों की सफाई (फोटो सोर्स- IANS)
Anant Singh Viral Video: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारियों के दौरान सामने आया एक वीडियो है। इसमें अनंत सिंह कुर्सी पर आराम से बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दो लोग उनके जूतों में लगी मिट्टी साफ कर रहे हैं। बारिश के कारण आयोजन स्थल पर कीचड़ हो गया था। इसी दौरान जूते साफ कराने का यह वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है। शादी की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। इसी सिलसिले में अनंत सिंह पटना के नदवां गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने समारोह स्थल पर चल रहे इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान बारिश की वजह से आयोजन स्थल पर मिट्टी और कीचड़ जमा हो गया था। अनंत सिंह के जूतों में भी मिट्टी लग गई। इसके बाद वह एक कुर्सी पर बैठ गए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो लोग उनके सामने बैठकर जूतों में लगी मिट्टी साफ कर रहे हैं। अनंत सिंह इस दौरान कुर्सी पर आराम से बैठे रहे। आसपास शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच जूते साफ कराने का यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया।
शिवांगी सिंह के होने वाले ससुर रणविजय सिंह ने बताया कि बारात दोपहर करीब 2 बजे के आसपास निकलेगी। बारात को बिहटा से लदमा पहुंचने में सड़क मार्ग से लगभग तीन घंटे का समय लग सकता है।
बारात के स्वागत के लिए लदमा गांव में भी तैयारियां की जा रही हैं। बारात आने की खबर के बाद से ही गांव में लोगों की भीड़ जुटने लगी है। इस तरह बेटी की शादी से जुड़े कई कार्यक्रमों के बीच अनंत सिंह का जूते साफ कराने वाला वीडियो भी चर्चा में आ गया है।
शिवांगी सिंह की शादी से पहले नदवां गांव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसके लिए मैदान तैयार कर लिया गया है। देश के अलग-अलग हिस्सों से घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ पहुंचने लगे हैं। शादी के कार्यक्रमों में इस प्रतियोगिता को भी खास जगह दी गई है।
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