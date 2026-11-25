बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है। शादी की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। इसी सिलसिले में अनंत सिंह पटना के नदवां गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने समारोह स्थल पर चल रहे इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान बारिश की वजह से आयोजन स्थल पर मिट्टी और कीचड़ जमा हो गया था। अनंत सिंह के जूतों में भी मिट्टी लग गई। इसके बाद वह एक कुर्सी पर बैठ गए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो लोग उनके सामने बैठकर जूतों में लगी मिट्टी साफ कर रहे हैं। अनंत सिंह इस दौरान कुर्सी पर आराम से बैठे रहे। आसपास शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच जूते साफ कराने का यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया।