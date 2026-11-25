इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्थिति बताने वाला नया हलफनामा मांगा। 20 जुलाई के आदेश में जस्टिस बृज राज सिंह और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया। पीठ ने कहा कि हलफनामा पहले के आदेश के अनुरूप नहीं दिखता और जांच की प्रगति समझ नहीं आ रही। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ईडी ने जरूरी कदम उठा लिए हैं और जांच में कार्रवाई लायक सामग्री मिलने पर वह आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।