Rahul Gandhi disproportionate assets : सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, राहुल गांधी की संपत्ति की सीबीआई-ईडी जांच वाला निर्देश रद्द (फोटो सोर्स: ANI)
Rahul Gandhi Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सीबीआई और ईडी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा गया था। शीर्ष अदालत ने मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को लौटा दिया और साफ निर्देश दिया कि कोई भी आदेश देने से पहले राहुल गांधी को पक्षकार बनाकर उनका पक्ष सुना जाए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्देश पूरी तरह रद्द करते हुए याचिका दोबारा विचार के लिए भेजी। इसमें याचिका की पोषणीयता, यानी उसके सुनवाई योग्य होने का सवाल भी शामिल है। पीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि राहुल गांधी को मामले में पक्षकार बनाया जाए।
मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायतों को सत्यापित करने का निर्देश सीबीआई और ईडी को दिया था। शिशिर ने राहुल गांधी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ जांच की मांग की थी।
इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्थिति बताने वाला नया हलफनामा मांगा। 20 जुलाई के आदेश में जस्टिस बृज राज सिंह और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया। पीठ ने कहा कि हलफनामा पहले के आदेश के अनुरूप नहीं दिखता और जांच की प्रगति समझ नहीं आ रही। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ईडी ने जरूरी कदम उठा लिए हैं और जांच में कार्रवाई लायक सामग्री मिलने पर वह आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।
राहुल गांधी ने इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई हक नहीं बनता और उसने अपनी पहचान या पृष्ठभूमि का खुलासा भी नहीं किया है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि गोपनीय प्रक्रियाओं की जानकारी अखबारों में कैसे छप गई। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।
17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिलाया था कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सुने बिना उनके खिलाफ आदेश दिए। उस सुनवाई में अदालत ने पूछा था कि सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश क्यों पारित हुए। तब शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को अपनी कार्यवाही टालने को कहा था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता एस. विघ्नेश शिशिर की एक अलग याचिका भी लंबित है। इसमें उन्होंने नागरिकता कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है कि कांग्रेस नेता के पास भारतीय पासपोर्ट के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट भी है।
उस मामले में अदालत ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में संबंधित जज ने वह आदेश रोक दिया और शिशिर के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। यह मामला अब भी हाईकोर्ट में लंबित है
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