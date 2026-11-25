

पवन खेड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि महंगाई ने अमीर और गरीब सभी को किराने की दुकान पर खर्च का हिसाब लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। उनके मुताबिक, लोगों के थैले हल्के हो गए हैं, लेकिन खरीदारी का बिल भारी होता जा रहा है। उन्होंने कीमतों और वेतन के बीच अंतर को बताते हुए तंज किया कि कीमतें मोटरसाइकिल की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, जबकि वेतन अभी जूते के फीते बांधने में लगा है। खेड़ा ने कहा कि सरकार ने घर चलाने को 'एडवेंचर स्पोर्ट' बना दिया है। उनके अनुसार, बाजार जाना किसी स्टंट जैसा और महीने का अंत 'क्रैश लैंडिंग' जैसा हो गया है।